Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

26 июля, 23:59

Record: Чавес пока не выплатил «Пачуки» отступные, так как «Динамо» не может перевести ему деньги

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник Луис Чавес может не перейти в московское «Динамо» из-за проблем с получением денег, сообщает Record.

По информации источника, Чавес пока не оплатил пункт о расторжении контракта с «Пачукой» из-за того, что «Динамо» не может перевести ему деньги. Для того чтобы 27-летний игрок перешел в московский клуб, «Динамо» должно заплатить более 7 миллионов евро. Такую же проблему с переводом денег испытывает ЦСКА, который хочет подписать нападающего мексиканского «Леона» Виктора Давилу.

22 июля «Пачука» выступила с заявлением, в котором сообщила, что Чавес покинет команду на правах свободного агента, самостоятельно заплатив компенсацию за свой уход. В мексиканском клубе объяснили, что не могут проводить какие-либо финансовые операции с российскими командами из-за санкций.

Чавес выступает за «Пачуку» с июля 2019 года, на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах за команду. Также у игрока 3 гола в 24 играх за сборную Мексики.

Источник: Record
ФК Динамо (Москва)
ФК Пачука
Луис Чавес
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Великобританию могут лишить права на проведение турниров по велогонкам из-за запрета на въезд россиян
День Военно-морского флота отметят 30 июля
ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Сбитая электросамокатчиком в Сочи беременная женщина рассказала о ЧП
В нескольких регионах России спрогнозировали сильную жару
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Малком подписал контракт с «Аль-Хилялем» до 2027 года
«Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома
«Спартак» против «Оренбурга» — самый будоражащий матч для клиентов PARI. Итоги первого тура РПЛ
ESPN Brasil: «Зенит» в ближайшее время оформит переход полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора
Шалимов об удалении в матче «Пари НН» — «Зенит»: «Формулировки фол последней надежды не существует»
Лучшие игроки старта РПЛ по оценкам «СЭ». В топе — Кордоба, Хлусевич и два новичка
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Леона»: «Не могу сказал, что переход Давила в ЦСКА решен, есть проблемы из-за переезда в Россию»