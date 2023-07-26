Record: Чавес пока не выплатил «Пачуки» отступные, так как «Динамо» не может перевести ему деньги

Полузащитник Луис Чавес может не перейти в московское «Динамо» из-за проблем с получением денег, сообщает Record.

По информации источника, Чавес пока не оплатил пункт о расторжении контракта с «Пачукой» из-за того, что «Динамо» не может перевести ему деньги. Для того чтобы 27-летний игрок перешел в московский клуб, «Динамо» должно заплатить более 7 миллионов евро. Такую же проблему с переводом денег испытывает ЦСКА, который хочет подписать нападающего мексиканского «Леона» Виктора Давилу.

22 июля «Пачука» выступила с заявлением, в котором сообщила, что Чавес покинет команду на правах свободного агента, самостоятельно заплатив компенсацию за свой уход. В мексиканском клубе объяснили, что не могут проводить какие-либо финансовые операции с российскими командами из-за санкций.

Чавес выступает за «Пачуку» с июля 2019 года, на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах за команду. Также у игрока 3 гола в 24 играх за сборную Мексики.