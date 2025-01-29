Record: Саласар близок к переходу из «Браги» в «Зенит»

Уругвайский полузащитник «Браги» Родриго Саласар в ближайшее время может стать игроком «Зенита».

По информации Record, клубы предварительно договорились о переходе 25-летнего футболиста. Стоимость сделки составит 22 миллиона евро с учетом бонусов.

В январе этого года Саласар сыграл всего 6 минут, выйдя на замену на 84-й минуте матча с «Сен-Жилуаз». В «Браге» сообщили о проблемах игрока со здоровьем. В среду он не тренировался на газоне во время 15 минут, открытых для общения с прессой, а занимался в спортзале.