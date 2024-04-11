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Сегодня, 16:30

Испанский журналист: «Давила из ЦСКА скоро может оказаться в ла лиге»

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Редактор испанской газеты Marca Хуан Кастро рассказал, что у нападающего ЦСКА Виктора Давилы есть шансы перейти в клуб из чемпионата Испании.

«Есть ли в чемпионате России игрок, который в ближайшем будущем может перейти в клуб ла лиги? Да, чилиец Виктор Давила из московского ЦСКА. Думаю, скоро он окажется в одной из команд ла лиги», — приводит слова Кастро «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Давила сыграл 21 матч, в которых забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач. Контракт чилийского игрока с армейцами рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
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