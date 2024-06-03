Регламент работы исполкома РФС может быть изменен из-за Леонида Федуна

Президент РФС Александр Дюков в комментарии для «СЭ» оценил ситуацию с нахождением бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна в составе исполкома организации.

«Пока не удалось переговорить [с Леонидом Федуном]. То, что он давно не появляется [на заседаниях исполкома] — это неправильно. Возможно, на следующей конференции РФС мы внесем изменения в регламент работы исполкома, пропишем регулярное участие в заседаниях», — сказал Дюков «СЭ».

Последнее заседание исполкома РФС состоялось в конце апреля 2024 года, в котором Леонид Федун не принимал участия.

Ранее Дюков рассказал «СЭ», когда иностранные арбитры смогут обслуживать матчи РПЛ.