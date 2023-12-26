Рекомендации судьям не соответствуют регламентам ФИФА и РФС. Как такое может быть?

Сегодня Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) в своих аккаунтах в соцсетях опубликовал рекомендации судьям, касающиеся контроля поведения дисквалифицированных и удаленных тренеров.

В частности, дан ответ на вопрос, могут ли те использовать электронное и коммуникационное оборудование, наблюдая за игрой с трибуны. ИФАБ считает:

«Если тренер отстранен от игры или удален с поля (с показом красной карточки) во время матча, он не может находиться в технической зоне, но может пользоваться электронным оборудованием и средствами связи, наблюдая за игрой с трибуны. Контролировать или предотвращать это непрактично. А основным наказанием является невозможность прямого контакта с игроками, запасными и другими официальными лицами команды и передачи инструкций из технической зоны».

Любопытно, что это, по сути, противоречит дисциплинарному регламенту ФИФА. В статье 66 там говорится, что официальное лицо, которое удалено или отбывает дисквалификацию, не имеет права «общаться или контактировать с любым лицом, участвующим в матче — в частности, с игроками или техническим персоналом — любыми способами до или во время матча».

О том же самом говорится в статье 17 дисциплинарного регламента РФС: «дисквалифицированное лицо не вправе до, во время и после матча, в течение которого реализуется его дисквалификация, связываться с любым лицом, участвующим в матче (игроками, персоналом команды), посредством любых средств».

За несоблюдение именно этого пункта КДК РФС мог недавно наказать главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. Но дополнительные санкции к нему не были применены «в связи с отсутствием факта нарушения порядка реализации дисквалификации».