Relevo: «Зенит» предложил 30 миллионов евро «Бетису» за Энрике

Бразильский нападающий «Бетиса» Луис Энрике попал в шорт-лист «Зенита», сообщает Relevo.

По данным источника, питерцы сделали предложение испанскому клубу по трансферу 22-летнего футболиста в районе 20-30 миллионов евро. Однако «Бетис» не согласился отпустить игрока в Россию за эту цену.

В текущем сезоне вингер участвовал в одном матче чемпионата Испании, сделав 1 асссит.

Во втором туре ла лиги «Бетис» встретится с «Атлетико» 20 августа. В этот же день «Зенит» в рамках пятого тура РПЛ сыграет со «Спартаком».