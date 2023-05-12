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Сегодня, 11:36

РЕН ТВ: экс-игрок «Спартака» и «Динамо» скончался в реанимации после ДТП в Москве

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист Александр Каракин скончался в больнице после ДТП на Минском шоссе, сообщ РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Как сообщалось, 32-летний Каракин в ночь на 12 мая участвовал в уличных гонках и на высокой скорости влетел в отбойник, после чего его автомобиль выкинуло на середину дороги. Спортсмен был доставлен в тяжелом состоянии в реанимацию, но врачи не смогли спасти Каракина.

Каракин выступал за «Спартак», «Динамо», «Химки» и «Приалит» из Реутова. В 2014 году он закончил игровую карьеру в возрасте 23 лет.

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