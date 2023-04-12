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Сегодня, 08:45

Ренан думал, что главный соперник «Зенита» — ЦСКА

Гоша Чернов
Корреспондент
Роберт Ренан (слева) в матче против ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Новичок «Зенита», защитник Роберт Ренан в интервью «СЭ» рассказал, что считал ЦСКА главным соперником своей новой команды.

— Традиционный вопрос для всех новичков: знаешь ли ты, кто главный соперник «Зенита»?

— ЦСКА?

— ЦСКА — тоже принципиальный соперник, но главным считается «Спартак».

— Да? Буду знать!

Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианс» в январе 2023 года. Он полностью провел матч 20-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1) и не отличился результативными действиями.

«Зенит» сыграет против «Спартака» в 26-м туре РПЛ. Матч состоится 7 мая и начнется в 18.00 (мск).

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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Роберт Ренан
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