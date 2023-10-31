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Сегодня, 20:01

Ренан может уйти из «Зенита» — бразильца не устраивает количество игрового времени

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Роберт Ренан может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, 20-летнего бразильского футболиста не устраивает количество игрового времени в текущем сезоне.

В последний раз игрок выходил в составе «Зенита» 13 августа в матче 4-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0). Всего в текущем сезоне бразилец принял участие в 5 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В прошлом сезоне он провел 10 игр за команду.

Ренан стал игроком «Зенита» в январе 2023 года. Ранее футболист выступал за «Коринтианс».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005420948_iz_zenita_mojet_uyti_legioner__izvestna_prichina
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Роберт Ренан
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