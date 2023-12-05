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Сегодня, 18:33

Ренан может вернуться в «Коринтианс»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Защитник «Зенита» Роберт Ренан близок к аренде в «Коринтианс», сообщает E Gool.

По информации источника, клубы близки к договоренности о переходе футболиста на правах аренды.

Ранее издание Time do Povo сообщило, что европейский клуб готов заплатить «Зениту» за Ренана 25 миллионов евро.

20-летний Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. Контракт бразильца с командой рассчитан до 30 июня 2028 года. За клуб из Санкт-Петербурга бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.

Футбол
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Роберт Ренан
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