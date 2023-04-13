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Сегодня, 15:51

Ренан, Пиняев и Малком стали самыми подорожавшими игроками РПЛ по версии Transfermarkt

Виктория Кравченко
Сергей Пиняев и Робер Ренан.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Лидерами стали защитник «Зенита» Роберт Ренан и хавбек «Локомотива» Сергей Пиняев. Бразильский игрок петербуржцев подорожал на 5 миллионов евро, а футболист железнодорожников прибавил в стоимости 3,5 миллиона евро.

Топ-10 подорожавших футболистов РПЛ выглядит так:

1. Роберт Ренан («Зенит», € 7 (+5) млн).

2. Сергей Пиняев («Локомотив», € 7 (+3,5) млн).

3. Малком («Зенит») — € 27 (+3) млн).

4. Кади Боржес («Краснодар», € 3 (+1,8) млн).

5. Федор Чалов (ЦСКА, € 10 (+1,5) млн).

6. Иван Обляков (ЦСКА, € 7,5 (+1,5) млн).

7. Руслан Литвинов («Спартак», € 4 (+1,2) млн).

8. Даниил Денисов («Спартак», € 3,5 (+1) млн).

9. Данил Пруцев («Спартак», € 3,5 (+1) млн).

10. Ванья Дркушич («Сочи», € 3 (+1) млн).

Малком Филипе (Малком)
Сергей Пиняев
Федор Чалов
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Роберт Ренан
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