Ренан, Пиняев и Малком стали самыми подорожавшими игроками РПЛ по версии Transfermarkt

Сегодня, 15:51
Лидерами стали защитник «Зенита» Роберт Ренан и хавбек «Локомотива» Сергей Пиняев. Бразильский игрок петербуржцев подорожал на 5 миллионов евро, а футболист железнодорожников прибавил в стоимости 3,5 миллиона евро.
Топ-10 подорожавших футболистов РПЛ выглядит так:
1. Роберт Ренан («Зенит», € 7 (+5) млн).
2. Сергей Пиняев («Локомотив», € 7 (+3,5) млн).
3. Малком («Зенит») — € 27 (+3) млн).
4. Кади Боржес («Краснодар», € 3 (+1,8) млн).
5. Федор Чалов (ЦСКА, € 10 (+1,5) млн).
6. Иван Обляков (ЦСКА, € 7,5 (+1,5) млн).
7. Руслан Литвинов («Спартак», € 4 (+1,2) млн).
8. Даниил Денисов («Спартак», € 3,5 (+1) млн).
9. Данил Пруцев («Спартак», € 3,5 (+1) млн).
10. Ванья Дркушич («Сочи», € 3 (+1) млн).