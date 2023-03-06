Защитник «Зенита» Роберт Ренан поделился мнением о погоде России и своей игре в петербургском клубе.

— Вы уже пару недель в Санкт-Петербурге. Поделитесь первыми впечатлениями.

— Команда невероятная — меня все очень хорошо приняли. Чувствую, что адаптация с каждым днем ускоряется, в чем мне помогает большое число бразильцев в команде — они мне могут помочь как на поле, так и за его пределами. Город очень красивый: со мной приехала вся моя семья, и все мы в восторге от Петербурга. Когда есть возможность, куда-то выхожим вместе. Но хочется, чтобы было теплее!

— В первом матче за «Зенит» вы нередко рискованно шли в обводку и демонстрировали технику, что нечасто увидишь от центрального защитника. Как на это отреагировал тренерский штаб?

— Это одна из моих сильных характеристик — я с детства привык играть так. Никакого страха не испытываю. Напротив, уверен в своих силах, когда иду в обыгрыш. Пока что с тренерами я еще не общался на эту тему, но уверен, что разговор состоится.