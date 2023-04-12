Ренан: «В сборной Бразилии пообщались с Юри Алберто о «Зените»

Защитник «Зенита» Роберт Ренан в интервью «СЭ» рассказал о том, как провел неделю в расположении сборной Бразилии.

— Тебе всего 19, а ты уже футболист сборной Бразилии и в марте провел целую неделю в расположении национальной команды. В какой момент ты осознал свой новый статус?

— Не уверен, что я до сих пор полностью осознал его. Но отдаю себе отчет в том, что для меня и для моей семьи это огромная ответственность — представлять честь своей страны в главной сборной.

— В товарищеском матче с Марокко ты так и не сыграл. Расстроен из-за этого или ты не ждал дебюта сейчас?

— Расстройства точно нет. Это и так был невероятный опыт — провести несколько дней рядом с людьми, за которыми раньше только смотрел по телевизору. Это значимая веха для моей карьеры.

— Что больше всего запомнилось тебе за этот сбор?

— Когда я вышел на первую тренировку, увидел прямо перед собой двух игроков «Реала» — Винисиуса и Эдера Милитао. В тот миг я был ошеломлен. Это очень крутое ощущение — быть рядом с этими игроками и понимать, что вы носите одну футболку сборной.

— В матче с Марокко за сборную Бразилии дебютировал Юри Алберто. Ты говорил, что не успел с ним пообщаться до перехода в «Зенит», а сейчас поговорили?

— Он рассказал немало приятных слов о Петербурге, России и о том периоде, который он провел в «Зените». Я с ним тоже поделился первыми впечатлениями от работы в клубе. Он подчеркнул, что мне нужно продолжать в том же духе и больше прибавлять, пожелал успехов. Я тоже пожелал удачи ему, ведь у нас хорошие отношения.

Ренан был вызван на товарищеский матч сборной Бразилии против Марокко (1:2). Это был его первый вызов в основную национальную команду.