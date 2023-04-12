Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

Ренан: «В сборной Бразилии пообщались с Юри Алберто о «Зените»

Гоша Чернов
Корреспондент
Роберт Ренан.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Роберт Ренан в интервью «СЭ» рассказал о том, как провел неделю в расположении сборной Бразилии.

— Тебе всего 19, а ты уже футболист сборной Бразилии и в марте провел целую неделю в расположении национальной команды. В какой момент ты осознал свой новый статус?

— Не уверен, что я до сих пор полностью осознал его. Но отдаю себе отчет в том, что для меня и для моей семьи это огромная ответственность — представлять честь своей страны в главной сборной.

— В товарищеском матче с Марокко ты так и не сыграл. Расстроен из-за этого или ты не ждал дебюта сейчас?

— Расстройства точно нет. Это и так был невероятный опыт — провести несколько дней рядом с людьми, за которыми раньше только смотрел по телевизору. Это значимая веха для моей карьеры.

— Что больше всего запомнилось тебе за этот сбор?

— Когда я вышел на первую тренировку, увидел прямо перед собой двух игроков «Реала» — Винисиуса и Эдера Милитао. В тот миг я был ошеломлен. Это очень крутое ощущение — быть рядом с этими игроками и понимать, что вы носите одну футболку сборной.

— В матче с Марокко за сборную Бразилии дебютировал Юри Алберто. Ты говорил, что не успел с ним пообщаться до перехода в «Зенит», а сейчас поговорили?

— Он рассказал немало приятных слов о Петербурге, России и о том периоде, который он провел в «Зените». Я с ним тоже поделился первыми впечатлениями от работы в клубе. Он подчеркнул, что мне нужно продолжать в том же духе и больше прибавлять, пожелал успехов. Я тоже пожелал удачи ему, ведь у нас хорошие отношения.

Ренан был вызван на товарищеский матч сборной Бразилии против Марокко (1:2). Это был его первый вызов в основную национальную команду.

Роберт Ренан. «Однажды на матч кто-то принес оружие. Зазвучали выстрелы!» Интервью Роберта Ренана

Футбол
РПЛ
Сборная Бразилии по футболу
ФК Зенит
Роберт Ренан
Юри Алберто
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» без Овечкина сделал подарок Малкину. «Айлендерс» с Сорокиным — мимо плей-офф?
Мария Захарова ответила на вопрос о тенденции смены российского спортивного гражданства
Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой
Ахметов инициировал арбитраж против России за потерянные активы в Донбассе
Военный эксперт оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра
Комплекс полноценности: на что способен «Искандер-М» в «ядерном исполнении»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
Ренан: «Слышал о том, какой след в истории ЦСКА оставил Вагнер Лав»
Ренан рассказал о летнем новичке «Зенита»: «Это большой футболист, очень талантливый»
«Однажды на матч кто-то принес оружие. Зазвучали выстрелы!» Интервью Роберта Ренана
Балахнин заявил, что победа «Ростова» над «Зенитом» не оживит чемпионскую интригу
Талалаев возглавил третий клуб в сезоне, у «Химок» пятый тренер. Они созданы друг для друга!
В «Химках» объяснили подписание долгосрочного контакта с Талалаевым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ледяхов: «У «Спартака» наблюдается игровой спад, сказывается отсутствие Промеса и Джикии»

Новичок «Зенита» Ренан рассказал, как в Бразилии убили его друга детства