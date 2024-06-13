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Сегодня, 15:30

Гойкович: «Всегда буду помнить «Оренбург» с хорошей стороны, даже несмотря на последние полгода»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник Ренато Гойкович, покинувший «Оренбург» в связи с истечением срока контракта, обратился к болельщикам и футболистам бывшей команды.

«Хотел бы сказать спасибо всем футболистам, с которыми играл последние четыре года, сотрудникам клуба. Спасибо всем болельщикам, которые всегда нас поддерживали, были рядом и после побед, и после поражений. За все время в «Оренбурге» я не поругался ни с одним человеком, со всеми сохранил дружеские отношения. В Оренбурге я познакомился со многими хорошими людьми, которые останутся со мной до конца жизни. В «Оренбурге» впервые получил приглашение в сборную Боснии и Герцеговины. Там со мной произошло очень много хороших вещей, и я всегда буду помнить «Оренбург» с хорошей стороны, даже несмотря на последние полгода», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Гойкович — воспитанник боснийского клуба «Слобода». В составе «Оренбурга» защитник выступал с сентября 2020 по июнь 2024 года. Всего в составе российской команды футболист провел 99 матчей.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Оренбург
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