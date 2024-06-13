Гойкович: «Мне сложно сказать, что будет с «Оренбургом» летом»

Боснийский защитник Ренато Гойкович, покинувший «Оренбург» в связи с истечением срока контракта, оценил возможные изменения в составе оренбургского клуба.

«Многие игроки уйдут летом? Это персональные вещи, их нельзя выносить на публику. Мне сложно сказать, что будет с командой летом. Мы говорили о будущем со старшими футболистами, но тогда никто ничего не знал, потому что не было понимания, останется ли клуб в РПЛ», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

По итогам сезона-2023/24 «Оренбург» занял 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В заключительном, 30-м туре чемпионата России, оренбуржцы дома сыграли вничью со «Спартаком» (0:0).