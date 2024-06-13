Экс-защитник «Оренбурга» Гойкович: «После матча со «Спартаком» я сидел один на трибуне еще минут 40»

Защитник Ренато Гойкович, покинувший «Оренбург» в связи с истечением срока контракта, признался, что прощание с клубом получилось для него достаточно эмоциональным.

«После матча со «Спартаком» (он состоялся в 30-м туре РПЛ — 0:0) я сидел один на трибуне еще минут 40. Все годы в клубе с первого и до последнего дня пробежали перед глазами за это время, случился такой флешбэк. Мы с командой сделали очень важные вещи. Поиграли и в ФНЛ, провели исторический сезон в РПЛ и заняли седьмое место, на стадионе появились новые раздевалки, я получил капитанскую повязку. Много хорошего можно вспомнить», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Гойкович — воспитанник боснийского клуба «Слобода». В составе «Оренбурга» защитник выступал с сентября 2020 года по июнь 2024-го. Всего в российской команде футболист провел 99 матчей.