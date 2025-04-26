Рэпер L'One: «Локомотиву» очень повезло, что есть Галактионов. Если бы не он, может, и шестого бы места не было»

Российский рэпер Леван Горозия (L'One) в разговоре с «СЭ» оценил результаты «Локомотива» в текущем сезоне.

«Сейчас какой-то спад, не знаю. Но нашей команде очень повезло, что у нас тренер Галактионов. Если бы не он, то, может, и шестого места бы не было. Всегда поддерживаю наших ребят. Большие приветы Баре [Баринов], Батракову, Пиняеву. Очень нравится, что появляются новенькие. Например, Годяев. Надеюсь, обошлось у него без травм. Сейчас есть позитив, но нам всегда чего-то не хватает. Это что-то, что не связанно с футболом», — сказал Горозия «СЭ».

26 апреля в 26-м туре чемпионата России «Локомотив» сыграет против «Ростова». Игра пройдет на «Ростов Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«Ростов» (36 очков) идет на седьмом месте в чемпионате России, «Локомотив» (44 очка) — на шестом.