Рэпер ST назвал Карреру своим любимым тренером в истории «Спартака»

Рэпер и болельщик «Спартака» Александр Степанов, более известный как ST, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о самом любимом тренере и футболисте в истории клуба.

«Моим самым любимым тренером в истории «Спартака» является Массимо Каррера. Любимый игрок? Сейчас это Руслан Литвинов», — сказал Степанов «СЭ».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда завоевала золотые медали в сезоне-2016/17.

Литвинов является воспитанником «Спартака». За клуб он провел 118 матчей, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач.