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Сегодня, 21:31

Рэпер ST считает, что «Спартак» станет чемпионом России в этом сезоне

Константин Белов
Корреспондент
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Рэпер и болельщик «Спартака» Александр Степанов, более известный как ST, в разговоре с «СЭ» оценил работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Работа Станковича чудесная. Команда прекрасная. Считаю, что в этом году «Спартак» станет чемпионов РПЛ. Возможно, еще и Кубок России возьмем. Суперкубок между собой будем проводить», — сказал Степанов «СЭ».

«Спартак» после 11-го тура занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. Красно-белые отстают от первого места на 8 очков.

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)

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