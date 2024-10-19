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Рэпер ST — о переходе Соболева в «Зенит»: «Ничего хорошо сказать не могу»

Константин Белов
Корреспондент
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Рэпер и болельщик «Спартака» Александр Степанов, более известный как ST, в разговоре с «СЭ» высказался о переходе нападающего Александра Соболева в «Зенит».

«Он игрок «Зенита». Как у него там дела? На самом деле, меня папа учил отвечать за себя. Александр Соболев сам принял такое решение. Как футбольный фанат, могу многое наговорить. Я Сашу знаю, играл с ним в команде «Бей Беги» в медиалиге, поэтому ничего плохого в его адрес не скажу. Но и ничего хорошо сказать не могу», — сказал Степанов «СЭ».

После перехода из «Спартака» в конце августа 2024-го Соболев провел за «Зенит» 7 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Форвард подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один год.

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)

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