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РПЛ

Сегодня, 10:59

Решение об участии Юрана в матче «Динамо» — «Пари НН» примут сегодня

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, сможет ли главный тренер команды Сергей Юран принять участие в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо».

«Очень надеемся, что Сергей Юран будет сегодня на бровке поля и поведт за собой «Пари НН» к победе. Решение о возможности быть на матче медики и Сергей Юран примут сегодня», — написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

8 сентября стало известно, что Юран перенес экстренную операцию. 14 сентября его выписали из больницы.

Матч «Динамо» — «Пари НН» пройдет 15 сентября в Москве и начнется в 19.00 мск.

Сергей Юран
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
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Спартак – Сочи
 - : -
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Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
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