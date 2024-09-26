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Ретроматч «Факела» и ветеранов сборных СССР и России пройдет в Воронеже 15 октября

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«Факел» объявил о проведении ретроматча между ветеранами воронежского клуба и сборной СССР и России. Игра пройдет в Воронеже 15 октября.

«Это невероятная возможность увидеть на одном поле разом Оганеза Мхитаряна, Радика Ямлиханова, Александра Черкеса, Геннадия Сошенко, Александра Кудряшова и многих других людей, которые влюбили нас в «Факел» своей игрой. Главный тренер — Валерий Георгиевич Нененко.

В Воронеж приедут Игорь Семшов, Ринат Дасаев, Андрей Каряка, Дмитрий Кузнецов, Александр Филимонов и другие футболисты, которые защищали честь страны на самом высоком уровне. Руководить сборной будет Олег Иванович Романцев. Также в матче примут участие Александр Самедов, Дмитрий Пятибратов и Михаил Смирнов», — говорится в заявлении клуба.

Пресс-служба «Факела» сообщила, что часть вырученных от билетной программы средств будет передана на благотворительность.

Источник: https://t.me/pfcfakel/15736
ФК Факел (Воронеж)

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