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Сегодня, 20:18

Ретро-матч легенд «Спартака» в Москве перенесен на осень

Микеле Антонов
Корреспондент
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Директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал перенос матча легенд «Спартака» и сборной России.

«Мы провели переговоры со всеми участниками процесса — клубом, стадионом, вещателем, игроками и приняли решение отложить проведение матча легенд на осень. В появившиеся ранее в прессе даты ряд спартаковцев будут в отъезде. Жаль, так как свое участие подтвердили несколько экс-легионеров красно-белых. Но без тех же Титова, Аленичева, Тихонова все же матч легенд теряет окрас. Не стоит забывать, что Лига легенд — это не регулярное первенство, тут необходимо учитывать множество нюансов, чтобы праздник удался», — сказал Терешин «СЭ».

Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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