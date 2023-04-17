Ретро-матч с участием ветеранов «Ротора», «Динамо» и «Спартака» пройдет в Волгограде 1 мая

Пресс-служба РФС анонсировала реконструкцию матча сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

Игра пройдет в Волгограде 1 мая. Начало — в 20.00 по московскому времени.

В составе хозяев сыграют легенды московского «Динамо» и «Ротора». За гостей сыграют ветераны «Спартака». Игроки и арбитры выйдут на поле в стилизованной ретро-форме и проведут церемонию обмена букетами перед стартовым свистком.

«Динамо» Сталинград:

Виталий Абрамов, Евгений Алдонин, Максим Бондаренко, Альберт Борзенков, Валерий Бурлаченко, Олег Веретенников, Валерий Есипов, Платон Захарчук, Александр Зернов, Денис Зубко, Павел Могилевский, Олег Мысин, Николай Олеников, Игорь Семшов, Игорь Симутенков, Максим Тищенко, Александр Точилин, Андрей Чичкин, Евгений Чумаченко, Александр Шмарко, Эрик Яхимович.

Тренерский штаб: Валерий Газзаев, Владимир Файзулин.

«Спартак» Москва

Дмитрий Аленичев, Никита Баженов, Денис Бояринцев, Константин Головской, Андрей Ещенко, Валерий Кечинов, Дмитрий Комбаров, Андрей Коновалов, Алексей Мелешин, Александр Мостовой, Виктор Онопко, Роман Павлюченко, Дмитрий Парфенов, Александр Самедов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко.

Тренерский штаб: Олег Романцев, Александр Мирзоян, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Никита Симонян.