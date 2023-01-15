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Сегодня, 16:46

Ретро-матч в честь Цымбаларя с участием «Реала» могут провести на арене «Спартака»

Мария Гусева
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Олег Цымбаларь, сын шестикратного чемпиона России в составе «Спартака» Ильи Цымбаларя, рассказал, что ретро-матч с участием «Реала» планируют провести на домашнем стадионе красно-белых — «Открытие Банк Арене».

«Сказали, что сейчас ведем переговоры о ретро-матче, как раз представитель фонда «Реала» присутствует сейчас на турнире, — цитирует ТАСС Олега Цымбаларя. — Ведется работа, сейчас уже отправлено письмо с желаемыми составами, приближенными к [матчу] 1998 году. Как только получим ответ, то тогда уже сделаем и официальные заявления, начнем работу в этом направлении, составы примерно как в 1998 году, если брать «Реал», то это Роберто Карлос, Зеедорф, Миятович, Йерро. У «Спартака» тоже приближенный состав к 1998 году.

В любом случае планируем провести на «Открытие Банк Арене», потому что это спартаковский дом, я считаю, что было бы глупо проводить где-то на другом стадионе. Но повторю, что пока официальных запросов на этот матч мы не делали, пока ведется подготовительная работа".

Матч планируется посвятить 10-летию кончины легенды «Спартака» Ильи Цымбаларя, гол которого в ворота «Peaлa» (2:1) в матче Лиги чемпионов в 1998 году на «Лужниках», входит в золотую коллекцию турнира.

15 января в манеже Академии имени Федора Черенкова прошел турнир памяти Ильи Цымбаларя среди болельщиков «Спартака».

Источник: ТАСС

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Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Илья Цымбаларь
Футбол
ФК Реал
ФК Спартак (Москва)
1
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