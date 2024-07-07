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Сегодня, 18:59

Челебадзе: «Пока Россию не вернут в еврокубки, никто из сборной Грузии не захочет ехать в РПЛ»

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Бывший нападающий сборной СССР Реваз Челебадзе оценил идею перехода игроков национальной команды Грузии в российские клубы.

— Вы можете поверить в то, что игроки сборной Грузии окажутся в чемпионате России?

— Нет, пока Россию не вернут в еврокубки. Все хотят играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Сейчас грузины не захотят ехать в РПЛ, — приводит слова Челебадзе Metaratings.ru.

На Евро-2024 сборная Грузии дошла до 1/8 финала соревнований, где уступила национальной команде Испании (1:4).

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Евро-2024
РПЛ
Сборная Грузии по футболу
Реваз Челебадзе
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