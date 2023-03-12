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Сегодня, 14:55

Рейна заявил, что «Торпедо» будет добиваться результата и исправлять ситуацию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Торпедо» Йорди Рейна прокомментировал поражение от «Урала» (0:1) в матче 19-го тура РПЛ, а также высказался о турнирном положении «автозаводцев».

«Эта игра была по-настоящему сложной для нас. Мы могли совершить камбэк и сравнять счет. К сожалению, у нас такой результат — поражение 0:1. Чем отличается MLS от РПЛ? Да почти всем, не только футболом, но и самой ситуацией — сейчас все по-другому. Сейчас моя команда находится в плохой ситуации, мы занимаем последнее место в Премьер-лиге. Однако ни я, ни вся команда не сдаемся, мы будем идти дальше, добиваться результата и исправлять ситуацию», — приводит слова Рейны Sport24.

После 19 туров «Торпедо» занимает последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. Лидирует — «Зенит» (45 очков).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-12-forvard-torpedo-reyna-my-ne-sdayemsya-budem-idti-dalshe-i-ispravlyat-situatsiyu
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Йорди Рейна
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