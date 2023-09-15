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Сегодня, 18:13

Рейс ответил на вопрос о том, как «Зениту» удается удачно продавать своих дорогостоящих футболистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бразильский агент Гильерме Рейс ответил на вопрос о том, как «Зениту» удается удачно продавать своих дорогостоящих футболистов.

«Мое мнение — это везение, но, когда везет так часто, это показатель профессионализма. Люди из «Зенита» условно выбирали одного из десяти и всегда попадали», — приводит слова Рейса Metaratings.ru.

Согласно порталу Transfermarkt, «Зенит» стал самым прибыльным клубом РПЛ по итогам летнего трансферного окна. Петербуржский клуб заработал 35,12 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-reis-v-zenite-vybirali-odnogo-igroka-iz-desyati-i-vsegda-popadali-284670/
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5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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10
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 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
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 - : -
17.09 14:00
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 - : -
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