Рейс ответил на вопрос о том, как «Зениту» удается удачно продавать своих дорогостоящих футболистов

Бразильский агент Гильерме Рейс ответил на вопрос о том, как «Зениту» удается удачно продавать своих дорогостоящих футболистов.

«Мое мнение — это везение, но, когда везет так часто, это показатель профессионализма. Люди из «Зенита» условно выбирали одного из десяти и всегда попадали», — приводит слова Рейса Metaratings.ru.

Согласно порталу Transfermarkt, «Зенит» стал самым прибыльным клубом РПЛ по итогам летнего трансферного окна. Петербуржский клуб заработал 35,12 миллиона евро.