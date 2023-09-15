Рейс рассказал, как в Бразилии реагируют на сотрудничество между «Зенитом» и «Коринтиансом»

Бразильский агент Гильерме Рейс рассказал, как в Бразилии реагируют на сотрудничество между «Зенитом» и «Коринтиансом».

«Я считаю, что для «Коринтианса» это очень выгодное партнерство. Другие бразильские клубы завидуют, потому что все знают, что у «Зенита» есть деньги. Болельщики других клубов даже придумали анекдот. В конце августа «Коринтианс» играл в 1/4 финала Южноамериканского кубка против «Эстудиантес» и прошел дальше по серии пенальти. Два удара по воротам «Коринтианс» попали в перекладину, еще четыре — в штангу. Анекдот звучал так: «Коринтианс» продал «Зениту» своего лучшего игрока — футбольные ворота», — приводит слова Рейса Metaratings.ru.

В разное время из «Коринтианса» в «Зенит» приезжали вратарь Иван Куарезма, хавбеки Густаво Мантуан и Ду Кейрос, защитник Роберт Ренан. В феврале в российский клуб должен приехать нападающий Педро.