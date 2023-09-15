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Сегодня, 16:09

Рейс рассказал, как в Бразилии реагируют на сотрудничество между «Зенитом» и «Коринтиансом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бразильский агент Гильерме Рейс рассказал, как в Бразилии реагируют на сотрудничество между «Зенитом» и «Коринтиансом».

«Я считаю, что для «Коринтианса» это очень выгодное партнерство. Другие бразильские клубы завидуют, потому что все знают, что у «Зенита» есть деньги. Болельщики других клубов даже придумали анекдот. В конце августа «Коринтианс» играл в 1/4 финала Южноамериканского кубка против «Эстудиантес» и прошел дальше по серии пенальти. Два удара по воротам «Коринтианс» попали в перекладину, еще четыре — в штангу. Анекдот звучал так: «Коринтианс» продал «Зениту» своего лучшего игрока — футбольные ворота», — приводит слова Рейса Metaratings.ru.

В разное время из «Коринтианса» в «Зенит» приезжали вратарь Иван Куарезма, хавбеки Густаво Мантуан и Ду Кейрос, защитник Роберт Ренан. В феврале в российский клуб должен приехать нападающий Педро.

Источник: https://metaratings.ru/news/reis-brazilskie-kluby-zaviduyut-korintiansu-potomu-chto-u-zenita-est-dengi-284642/
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
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Локомотив – Оренбург
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