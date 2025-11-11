Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

11 ноября, 08:30

Рейтинг «СЭ»: больше всего талантливых игроков — у «Краснодара» и «Локомотива»

Артем Белинин
Корреспондент

«СЭ» опубликовал ежегодный рейтинг 55 самых перспективных и одаренных игроков, в который на этот раз попали футболисты 2006-2008 годов рождения.

Лидерами по числу представителей в рейтинге стали «Краснодар» и «Локомотив» — на счету обоих клубов по восемь футболистов.

«Краснодар»: нападающий Казбек Мукаилов (7-е место), защитники Артем Хмарин (10-е) и Александр Лазарев (51-е), полузащитники Михаил Умников (12-е), Артем Сидоренко (28-е), Ярослав Соснихин (30-е), Эльдар Гусейнов (46-е) и Максим Богданец (49-е).

«Локомотив»: защитники Артем Семин (13-е), Кирилл Волков (21-е), Егор Донников (27-е), Михаил Вишняков (42-е), Игорь Телеляев (45-е) и Рафаэль Гафьятулин (52-е), вратарь Богдан Шейко (37-е), полузащитник Илья Еремеев (54-е).

Дмитрий Пестряков, Вадим Шилов и&nbsp;Владимир Игнатенко.55 главных талантов России-2025. Уникальный рейтинг «СЭ»

В аналогичном рейтинге «СЭ» за 2024 год первые три места заняли полузащитники Алексей Батраков («Локомотив»), Данила Козлов («Краснодар») и Виктор Окишор («Динамо»).

5

  • hovawart645

    У нас условия другие - это раз. А второе - в АПЛ или Ла-лиге разве президент одного клуба рулит? И этот клуб чемпион постоянный? И судьи все кормятся с рук этого чинуши?! Ну вот и не морозь тут хрень...

    11.11.2025

  • Горын

    Нравится кое как в шестёрке быть? В Реале, Баварии, Ливерпуле и т д ,как то на это внимания не обращают.

    11.11.2025

  • H Aleksej

    Прoгнозы футбольных матчей infostavki.ru

    11.11.2025

  • Корнелий Ш

    Это всё враньё газового админресурса

    11.11.2025

  • hovawart645

    У наших есть шанс заиграть в РПЛ, в отличии от быков и газовых - там по 8-9 легов в старте!

    11.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    РПЛ
    Читайте также
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя