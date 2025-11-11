Рейтинг «СЭ»: в топ-10 самых перспективных футболистов России не попали представители «Спартака»

«СЭ» опубликовал ежегодный рейтинг 55 самых перспективных и одаренных игроков, в который на этот раз попали футболисты 2006-2008 годов рождения.

В топ-10 рейтинга не оказалось ни одного представителя «Спартака». Во всем списке красно-белых пятеро — 18-летние полузащитник Никита Массалыга (17-е место), нападающий Александр Помалюк (34-е), защитник Александр Добродицкий (38-е), 17-летний вратарь Руслан Пичиенко (44-е), 18-летний защитник Артем Крутовских (50-е).

В аналогичном рейтинге «СЭ» за 2024 год первые три места заняли полузащитники Алексей Батраков («Локомотив»), Данила Козлов («Краснодар») и Виктор Окишор («Динамо»).