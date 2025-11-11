Видео
11 ноября, 00:30

Рейтинг «СЭ»: в топ-10 самых перспективных футболистов России не попали представители «Спартака»

Артем Белинин
Корреспондент

«СЭ» опубликовал ежегодный рейтинг 55 самых перспективных и одаренных игроков, в который на этот раз попали футболисты 2006-2008 годов рождения.

В топ-10 рейтинга не оказалось ни одного представителя «Спартака». Во всем списке красно-белых пятеро — 18-летние полузащитник Никита Массалыга (17-е место), нападающий Александр Помалюк (34-е), защитник Александр Добродицкий (38-е), 17-летний вратарь Руслан Пичиенко (44-е), 18-летний защитник Артем Крутовских (50-е).

В аналогичном рейтинге «СЭ» за 2024 год первые три места заняли полузащитники Алексей Батраков («Локомотив»), Данила Козлов («Краснодар») и Виктор Окишор («Динамо»).

Дмитрий Пестряков, Вадим Шилов и&nbsp;Владимир Игнатенко.55 главных талантов России-2025. Уникальный рейтинг «СЭ»
6

  • Petr Bitkin

    Критерии?... Ах, да, это же "СЭ"... :) Конкретно: что и где показали "топ-10" ?... Чушики, конечно.

    12.11.2025

  • alex111x

    Автор снимите головной убор. Вы выглядите как ребенок. Это неуважение к нам. Или возмите в рот чупа-чупс.

    11.11.2025

  • Chausov Alexey

    Какой ужас, все пропало. Ну так-то там и в основе пара человек россиян, и что? Купят еще угольков для народной команды.

    11.11.2025

  • Tito88

    в топ-10 самых перспективных футболистов России не попали представители "ЦСКА" и "Локомотива"! журнашлюхаботы они и в Африке журнашлюхоботы.

    11.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    А судьи кто?

    11.11.2025

  • igost

    и из ЦСКА никого, и из Локомотива и что теперь? всё плохо?

    11.11.2025

    ФК Спартак (Москва)
