Рейтинг «СЭ»: воспитанник «Зенита» Шилов признан самым перспективным футболистом России-2025

11 ноября, 00:00
«СЭ» опубликовал ежегодный рейтинг 55 самых перспективных и одаренных игроков, в который на этот раз попали футболисты 2006-2008 годов рождения.
Первое место в списке занял 17-летний воспитанник «Зенита» Вадим Шилов. На данный момент вингер провел 8 матчей за основную команду во всех турнирах и забил 2 мяча.
На втором месте рейтинга расположился 18-летний защитник «Акрона» Дмитрий Пестряков, на третьем — 19-летний нападающий «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко.
В аналогичном рейтинге «СЭ» за 2024 год первые три места заняли полузащитники Алексей Батраков («Локомотив»), Данила Козлов («Краснодар») и Виктор Окишор («Динамо»).
Vitaliy Kholkin
Все же детсад ... Непереживай к многим приходит в старости не мудрость, а вот это все.
12.11.2025
Ryibolov
А коверканье в названии футбольного клуба?
11.11.2025
lvb
Маладес, возьми на полке пирожок.. Мне бы так научиться отползать.. Не получается, давно повзрослел, тебя еще и в проекте не наблюдалось, даже в бинокль)). Тебя же клоуном выставили. А ты не понял)). Вот где детсад-то. Поздравляю, это точно про тебя"... а он "божья роса"(с). Тебя теперь мне снова пнуть.. не получится, пожалею юродивого). Так шо расслабься, купи ящик "Балтики9" и нажрись с воплем "Пронесло". Должно пронести. Хехе
11.11.2025
shutnik78
сколько этих перспективных заиграло во взрослом футболе? деньги/слава портят неокрепшую детскую психику...
11.11.2025
gan75
Сёмин Артём, 2007, Локомотив. Не внук ли?
11.11.2025
Генри Форд
Для какой команды РПЛ Зенит готовит Шилова?
11.11.2025
gan75
Семак не даст пропасть самому перспективному. Так перспективным и останется...
11.11.2025
Кабанчик
Все это проплаченная липа, победа вашего никому неизвестного Шилова
11.11.2025
ёzhic8
СЭ ниприч?м! это всё скауты и детские тренеры, которых они (ха-ха) опрашивали
11.11.2025
ёzhic8
Независимо от того, кто там первый и далее - стать таковым по мнению Беллини, Бессонова, Никитина, Чернова и тд - стоит очень немного
11.11.2025
Иван
открываем список за 23 год. Кисляк 26 место, Батракова вообще нет. аналитика в сэ как всегда на высоте
11.11.2025
_моро
памперс) зловонная жижа, себя поменьше показывай, житель параши и вонючих подгузников)
11.11.2025
H Aleksej
11.11.2025
Vadson
не захотел, а пришлось, ибо деньги были уплачены крупные. Это немного другая мотивация и, как правильно заметил Живой, он уже приехал не инфантом.
11.11.2025
Vadson
У Зенита сейчас прилично проспектов, из которых можно вырастить мастеров, но шансов у них, к сожалению, практически ноль и выход только аренда, а расти, глядя на мастерюг, получается обычно быстрее... У нас их толком и нет, Масалыга и еще правый защитник, забыл фамилию, на подходе. Зорин так и застрял в состоянии проспекта и рискует повторить путь большинства наших "Месси, Де Брюйне, Левандовских и прочих"
11.11.2025
Eshkin Kot
Шилов, если хочет развиваться, то надо бежать от Семака, не даст он ему шансов. У нас только одно место в основе для русского в поле, второе это вратарь. Пусть даже в ту же Балтику в аренду бежит, хоть посмотрим как парень будет играть , а не по 5 мин в конце матча, и то иногда.
11.11.2025
Реалист-правдоруб
У Элвина- бурундука- беленина на первом месте чел, который где-то там в Кубке выскочил на замену, побегал по флангу, и даже забил гол. Зато он числится в Зените!
11.11.2025
Dmitriy Nekrasov
СЭ принадлежит Газпрому, поэтому что тут удивляться? Ебелей!
11.11.2025
Gennady Aviasyutkin
11.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Он сможет заиграть в ЦСКА, на хрен ему это черно...опый Зенит?!
11.11.2025
Vitaliy Kholkin
Ох спасибо, вспомнил начальную школу! Ты это правильно, в душе надо оставться молодым, и лучше остновится хотя бы на этому уровне, уровень детского сада будет уже перебор. ;-)
11.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Сельдереечу заморские фрукты подавай! Отечественную брюкву и репу не жалует!
11.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Шилов как и Круг будет играть в ЦСКА. В Зените должны играть одни смуглянки и молдованки!
11.11.2025
Highlander
Шилов сможет заиграть,но только не в ФК "Копакабана" (С-Пб).
11.11.2025
lvb
"Холка", с чего ты взял что СЭ проспартаковский? Судя по его хозяевам СЭкс скорее относится к Газпромедиа. А вот насчет "сарьказьмов" пользователь "Рыболов" прав. Здесь полно считающих себя крайне остроумными и саркастическими, плюнешь-в троих попадешь. Причем 90% таких пользователей только сами ТАК считают)) .Так что помечай в своей писанине "сарказм" или "шутка юмора". Пользователи не обязаеы воспринимать потуги "юмористов") И справочка. Цифры ТМ НЕ являются "истиной в последней инстанции", они существуют для ознакомления пользователей и прочих скаутов, спортдиров, агентов, далее по списку вплоть до Бегемота с Кузьмичевым)))).. как примерная стоимость для начала торгов по тому или иному игроку))))
11.11.2025
lvb
А по мне Пестряков первый, он уже себя четко показал аки игрок основы клуба РПЛ. Второй Игнатенко, Шилов только третий, нам его "Зенит" пока мало показывает)
11.11.2025
Andrei Shulga
Опять Зенит, админресурс работает?
11.11.2025
Vitaliy Kholkin
По всей видимости, мне не удалось отчетливо передать иронию. Кавычек оказалось мало.
11.11.2025
Ryibolov
О чём бы ты писал если бы не было Спартака?
11.11.2025
Vitaliy Kholkin
Опять "ПроСпатаковский" СЭ, почему то подлизывается к руководству Зенита... Чудеса какие-то. А кто конкуренты? Владимир Игнатенко, возник на Трансфермаркете в августе этого года со 100 тысячами цены, сейчас уже 250 тысяч, выходит на поле почти в каждом матче. 4 гола забил, в среднем один гол за 66 минут. При этом играет на дефицитной позиции. Но ему уже 19 лет Дмитрй Пестряков за год подорожал на Трансфермаркете с 400 тыс. до полутора миллионов - при этом с лета по очень на 600 тысяч. Как и написанно в статье в прош8лом году, СЭ его перспективным не считал и в этом самым перспективным не считает. По игровому времени, голам тут все понятно - играет постоянно, заби вает отдает. А что Ваджим Шилов? Появился летом на Трансфермаркете сразу за 500 тысяч!!! и не на доллар за это время в цене не поднялся, что собственно соответствует его игровому времени и результативным действиям. Есть вопросы и к Семаку, но какие тут можно видеть, настолько уверенные перспективы - не ясно.
11.11.2025
hovawart645
Админресурс газовых в действии...
11.11.2025
99
Всё хорошо. Шилов 26 мая 2025 года дебютировал в профессиональном футболе.
11.11.2025
Ж и в о й
Педро едва успел приехать в Россию и сразу двушку положил "Спартаку". Это уже готовый футболист был, его не нужно было обучать, воспитывать и т.д.
11.11.2025
Вашей мамы друг
где-нить в Самаре в Крылышках заиграет... возможно...
11.11.2025
Пень Джаб.UA*
Не играющий футболист - лучший Что происходит?
11.11.2025
Saypin
Подлизнуть хозяину то надо. поэтому первый Шилов.
11.11.2025
Serge Pol
Какая там одарённость?Бежит хорошо,техника почти нулевая.А на одной скорости далеко не уедешь.
11.11.2025
Evgeny Shel
Ну так Козлову и Батракову уже по 20, а Шилову только 17-ть.
11.11.2025
Evgeny Shel
Т.е. с 18-и летним Педро Семак захотел и смог, и он теперь один из лучших, если не лучший на дистанции в команде, а вот с Шиловым всё, играть не будет? Если есть талант и желание, то он будет играть, весь вопрос в том, сможет ли он пробиться через Глушенкова, Энрике и есть ещё Лусиано.
11.11.2025
Kirill Boglovsky
Батраков и Козлов уже вовсю зажигают, а вот зажжет ли перспективный парень в "Зените" - крайне сомнительно. То ли дело в "Сочи" или "Оренбурге" )
11.11.2025
Kirill Boglovsky
Не как, а если, и это многое объясняет.
11.11.2025
Сергей Чернов
Шилов, при Семаке играть не будет. Семак не хочет и не умеет работать с молдежью.
11.11.2025
Дикий Мяв
Жалко Шилова. На его позиции Глушенков и Энрике. Печаль.
11.11.2025
Дикий Мяв
Одареный. И в перспективе обгонит обоих, как только Семак даст играть.
11.11.2025
DemolisherAjax
Глянем на РПЛ только.Игнатенко - 11 матчей,4 мяча.Пестряков - 14 матчей,3 мяча.Шилов - целых 3 матча и целых 0 мячей. Самый перспективный и одаренный - ну разумеется :)
11.11.2025