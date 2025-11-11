Видео
11 ноября, 00:00

Рейтинг «СЭ»: воспитанник «Зенита» Шилов признан самым перспективным футболистом России-2025

Артем Белинин
Корреспондент
Вадим Шилов.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

«СЭ» опубликовал ежегодный рейтинг 55 самых перспективных и одаренных игроков, в который на этот раз попали футболисты 2006-2008 годов рождения.

Первое место в списке занял 17-летний воспитанник «Зенита» Вадим Шилов. На данный момент вингер провел 8 матчей за основную команду во всех турнирах и забил 2 мяча.

На втором месте рейтинга расположился 18-летний защитник «Акрона» Дмитрий Пестряков, на третьем — 19-летний нападающий «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко.

В аналогичном рейтинге «СЭ» за 2024 год первые три места заняли полузащитники Алексей Батраков («Локомотив»), Данила Козлов («Краснодар») и Виктор Окишор («Динамо»).

Дмитрий Пестряков, Вадим Шилов и&nbsp;Владимир Игнатенко.55 главных талантов России-2025. Уникальный рейтинг «СЭ»
45

  • Vitaliy Kholkin

    Все же детсад ... Непереживай к многим приходит в старости не мудрость, а вот это все.

    12.11.2025

  • Ryibolov

    А коверканье в названии футбольного клуба?

    11.11.2025

  • lvb

    Маладес, возьми на полке пирожок.. Мне бы так научиться отползать.. Не получается, давно повзрослел, тебя еще и в проекте не наблюдалось, даже в бинокль)). Тебя же клоуном выставили. А ты не понял)). Вот где детсад-то. Поздравляю, это точно про тебя"... а он "божья роса"(с). Тебя теперь мне снова пнуть.. не получится, пожалею юродивого). Так шо расслабься, купи ящик "Балтики9" и нажрись с воплем "Пронесло". Должно пронести. Хехе

    11.11.2025

  • shutnik78

    сколько этих перспективных заиграло во взрослом футболе? деньги/слава портят неокрепшую детскую психику...

    11.11.2025

  • gan75

    Сёмин Артём, 2007, Локомотив. Не внук ли?

    11.11.2025

  • Генри Форд

    Для какой команды РПЛ Зенит готовит Шилова?

    11.11.2025

  • gan75

    Семак не даст пропасть самому перспективному. Так перспективным и останется...

    11.11.2025

  • Кабанчик

    Все это проплаченная липа, победа вашего никому неизвестного Шилова

    11.11.2025

  • ёzhic8

    СЭ ниприч?м! это всё скауты и детские тренеры, которых они (ха-ха) опрашивали

    11.11.2025

  • ёzhic8

    Независимо от того, кто там первый и далее - стать таковым по мнению Беллини, Бессонова, Никитина, Чернова и тд - стоит очень немного

    11.11.2025

  • Иван

    открываем список за 23 год. Кисляк 26 место, Батракова вообще нет. аналитика в сэ как всегда на высоте

    11.11.2025

  • _моро

    памперс) зловонная жижа, себя поменьше показывай, житель параши и вонючих подгузников)

    11.11.2025

  • H Aleksej

    Прогнозы футбольных матчей infostavki.ru

    11.11.2025

  • Vadson

    не захотел, а пришлось, ибо деньги были уплачены крупные. Это немного другая мотивация и, как правильно заметил Живой, он уже приехал не инфантом.

    11.11.2025

  • Vadson

    У Зенита сейчас прилично проспектов, из которых можно вырастить мастеров, но шансов у них, к сожалению, практически ноль и выход только аренда, а расти, глядя на мастерюг, получается обычно быстрее... У нас их толком и нет, Масалыга и еще правый защитник, забыл фамилию, на подходе. Зорин так и застрял в состоянии проспекта и рискует повторить путь большинства наших "Месси, Де Брюйне, Левандовских и прочих"

    11.11.2025

  • Eshkin Kot

    Шилов, если хочет развиваться, то надо бежать от Семака, не даст он ему шансов. У нас только одно место в основе для русского в поле, второе это вратарь. Пусть даже в ту же Балтику в аренду бежит, хоть посмотрим как парень будет играть , а не по 5 мин в конце матча, и то иногда.

    11.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    У Элвина- бурундука- беленина на первом месте чел, который где-то там в Кубке выскочил на замену, побегал по флангу, и даже забил гол. Зато он числится в Зените!

    11.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    СЭ принадлежит Газпрому, поэтому что тут удивляться? Ебелей!

    11.11.2025

  • Gennady Aviasyutkin

    Мужики, кто любит ставить на спорт. Ищите в любом поиске 13-летний сервис прогнозов. Гарантии на все прогнозы. Игра до победы! Я сам 5 лет с ними играю. Ищите по фразе «серебряный прогноз купить». Гарантия!

    11.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Он сможет заиграть в ЦСКА, на хрен ему это черно...опый Зенит?!

    11.11.2025

  • Vitaliy Kholkin

    Ох спасибо, вспомнил начальную школу! Ты это правильно, в душе надо оставться молодым, и лучше остновится хотя бы на этому уровне, уровень детского сада будет уже перебор. ;-)

    11.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Сельдереечу заморские фрукты подавай! Отечественную брюкву и репу не жалует!

    11.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Шилов как и Круг будет играть в ЦСКА. В Зените должны играть одни смуглянки и молдованки!

    11.11.2025

  • Highlander

    Шилов сможет заиграть,но только не в ФК "Копакабана" (С-Пб).

    11.11.2025

  • lvb

    "Холка", с чего ты взял что СЭ проспартаковский? Судя по его хозяевам СЭкс скорее относится к Газпромедиа. А вот насчет "сарьказьмов" пользователь "Рыболов" прав. Здесь полно считающих себя крайне остроумными и саркастическими, плюнешь-в троих попадешь. Причем 90% таких пользователей только сами ТАК считают)) .Так что помечай в своей писанине "сарказм" или "шутка юмора". Пользователи не обязаеы воспринимать потуги "юмористов") И справочка. Цифры ТМ НЕ являются "истиной в последней инстанции", они существуют для ознакомления пользователей и прочих скаутов, спортдиров, агентов, далее по списку вплоть до Бегемота с Кузьмичевым)))).. как примерная стоимость для начала торгов по тому или иному игроку))))

    11.11.2025

  • lvb

    А по мне Пестряков первый, он уже себя четко показал аки игрок основы клуба РПЛ. Второй Игнатенко, Шилов только третий, нам его "Зенит" пока мало показывает)

    11.11.2025

  • Andrei Shulga

    Опять Зенит, админресурс работает?

    11.11.2025

  • Vitaliy Kholkin

    По всей видимости, мне не удалось отчетливо передать иронию. Кавычек оказалось мало.

    11.11.2025

  • Ryibolov

    О чём бы ты писал если бы не было Спартака?

    11.11.2025

  • Vitaliy Kholkin

    Опять "ПроСпатаковский" СЭ, почему то подлизывается к руководству Зенита... Чудеса какие-то. А кто конкуренты? Владимир Игнатенко, возник на Трансфермаркете в августе этого года со 100 тысячами цены, сейчас уже 250 тысяч, выходит на поле почти в каждом матче. 4 гола забил, в среднем один гол за 66 минут. При этом играет на дефицитной позиции. Но ему уже 19 лет Дмитрй Пестряков за год подорожал на Трансфермаркете с 400 тыс. до полутора миллионов - при этом с лета по очень на 600 тысяч. Как и написанно в статье в прош8лом году, СЭ его перспективным не считал и в этом самым перспективным не считает. По игровому времени, голам тут все понятно - играет постоянно, заби вает отдает. А что Ваджим Шилов? Появился летом на Трансфермаркете сразу за 500 тысяч!!! и не на доллар за это время в цене не поднялся, что собственно соответствует его игровому времени и результативным действиям. Есть вопросы и к Семаку, но какие тут можно видеть, настолько уверенные перспективы - не ясно.

    11.11.2025

  • hovawart645

    Админресурс газовых в действии...

    11.11.2025

  • 99

    Всё хорошо. Шилов 26 мая 2025 года дебютировал в профессиональном футболе.

    11.11.2025

  • Ж и в о й

    Педро едва успел приехать в Россию и сразу двушку положил "Спартаку". Это уже готовый футболист был, его не нужно было обучать, воспитывать и т.д.

    11.11.2025

  • Вашей мамы друг

    где-нить в Самаре в Крылышках заиграет... возможно...

    11.11.2025

  • Пень Джаб.UA*

    Не играющий футболист - лучший Что происходит?

    11.11.2025

  • Saypin

    Подлизнуть хозяину то надо. поэтому первый Шилов.

    11.11.2025

  • Serge Pol

    Какая там одарённость?Бежит хорошо,техника почти нулевая.А на одной скорости далеко не уедешь.

    11.11.2025

  • Evgeny Shel

    Ну так Козлову и Батракову уже по 20, а Шилову только 17-ть.

    11.11.2025

  • Evgeny Shel

    Т.е. с 18-и летним Педро Семак захотел и смог, и он теперь один из лучших, если не лучший на дистанции в команде, а вот с Шиловым всё, играть не будет? Если есть талант и желание, то он будет играть, весь вопрос в том, сможет ли он пробиться через Глушенкова, Энрике и есть ещё Лусиано.

    11.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Батраков и Козлов уже вовсю зажигают, а вот зажжет ли перспективный парень в "Зените" - крайне сомнительно. То ли дело в "Сочи" или "Оренбурге" )

    11.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Не как, а если, и это многое объясняет.

    11.11.2025

  • Сергей Чернов

    Шилов, при Семаке играть не будет. Семак не хочет и не умеет работать с молдежью.

    11.11.2025

  • Дикий Мяв

    Жалко Шилова. На его позиции Глушенков и Энрике. Печаль.

    11.11.2025

  • Дикий Мяв

    Одареный. И в перспективе обгонит обоих, как только Семак даст играть.

    11.11.2025

  • DemolisherAjax

    Глянем на РПЛ только.Игнатенко - 11 матчей,4 мяча.Пестряков - 14 матчей,3 мяча.Шилов - целых 3 матча и целых 0 мячей. Самый перспективный и одаренный - ну разумеется :)

    11.11.2025

    Вадим Шилов
    ФК Зенит
