Рейтинг «СЭ»: воспитанник «Зенита» Шилов признан самым перспективным футболистом России-2025

Vitaliy Kholkin Все же детсад ... Непереживай к многим приходит в старости не мудрость, а вот это все. 12.11.2025

Ryibolov А коверканье в названии футбольного клуба? 11.11.2025

lvb Маладес, возьми на полке пирожок.. Мне бы так научиться отползать.. Не получается, давно повзрослел, тебя еще и в проекте не наблюдалось, даже в бинокль)). Тебя же клоуном выставили. А ты не понял)). Вот где детсад-то. Поздравляю, это точно про тебя"... а он "божья роса"(с). Тебя теперь мне снова пнуть.. не получится, пожалею юродивого). Так шо расслабься, купи ящик "Балтики9" и нажрись с воплем "Пронесло". Должно пронести. Хехе 11.11.2025

shutnik78 сколько этих перспективных заиграло во взрослом футболе? деньги/слава портят неокрепшую детскую психику... 11.11.2025

gan75 Сёмин Артём, 2007, Локомотив. Не внук ли? 11.11.2025

Генри Форд Для какой команды РПЛ Зенит готовит Шилова? 11.11.2025

gan75 Семак не даст пропасть самому перспективному. Так перспективным и останется... 11.11.2025

Кабанчик Все это проплаченная липа, победа вашего никому неизвестного Шилова 11.11.2025

ёzhic8 СЭ ниприч?м! это всё скауты и детские тренеры, которых они (ха-ха) опрашивали 11.11.2025

ёzhic8 Независимо от того, кто там первый и далее - стать таковым по мнению Беллини, Бессонова, Никитина, Чернова и тд - стоит очень немного 11.11.2025

Иван открываем список за 23 год. Кисляк 26 место, Батракова вообще нет. аналитика в сэ как всегда на высоте 11.11.2025

_моро памперс) зловонная жижа, себя поменьше показывай, житель параши и вонючих подгузников) 11.11.2025

Vadson не захотел, а пришлось, ибо деньги были уплачены крупные. Это немного другая мотивация и, как правильно заметил Живой, он уже приехал не инфантом. 11.11.2025

Vadson У Зенита сейчас прилично проспектов, из которых можно вырастить мастеров, но шансов у них, к сожалению, практически ноль и выход только аренда, а расти, глядя на мастерюг, получается обычно быстрее... У нас их толком и нет, Масалыга и еще правый защитник, забыл фамилию, на подходе. Зорин так и застрял в состоянии проспекта и рискует повторить путь большинства наших "Месси, Де Брюйне, Левандовских и прочих" 11.11.2025

Eshkin Kot Шилов, если хочет развиваться, то надо бежать от Семака, не даст он ему шансов. У нас только одно место в основе для русского в поле, второе это вратарь. Пусть даже в ту же Балтику в аренду бежит, хоть посмотрим как парень будет играть , а не по 5 мин в конце матча, и то иногда. 11.11.2025

Реалист-правдоруб У Элвина- бурундука- беленина на первом месте чел, который где-то там в Кубке выскочил на замену, побегал по флангу, и даже забил гол. Зато он числится в Зените! 11.11.2025

Dmitriy Nekrasov СЭ принадлежит Газпрому, поэтому что тут удивляться? Ебелей! 11.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Он сможет заиграть в ЦСКА, на хрен ему это черно...опый Зенит?! 11.11.2025

Vitaliy Kholkin Ох спасибо, вспомнил начальную школу! Ты это правильно, в душе надо оставться молодым, и лучше остновится хотя бы на этому уровне, уровень детского сада будет уже перебор. ;-) 11.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Сельдереечу заморские фрукты подавай! Отечественную брюкву и репу не жалует! 11.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Шилов как и Круг будет играть в ЦСКА. В Зените должны играть одни смуглянки и молдованки! 11.11.2025

Highlander Шилов сможет заиграть,но только не в ФК "Копакабана" (С-Пб). 11.11.2025

lvb "Холка", с чего ты взял что СЭ проспартаковский? Судя по его хозяевам СЭкс скорее относится к Газпромедиа. А вот насчет "сарьказьмов" пользователь "Рыболов" прав. Здесь полно считающих себя крайне остроумными и саркастическими, плюнешь-в троих попадешь. Причем 90% таких пользователей только сами ТАК считают)) .Так что помечай в своей писанине "сарказм" или "шутка юмора". Пользователи не обязаеы воспринимать потуги "юмористов") И справочка. Цифры ТМ НЕ являются "истиной в последней инстанции", они существуют для ознакомления пользователей и прочих скаутов, спортдиров, агентов, далее по списку вплоть до Бегемота с Кузьмичевым)))).. как примерная стоимость для начала торгов по тому или иному игроку)))) 11.11.2025

lvb А по мне Пестряков первый, он уже себя четко показал аки игрок основы клуба РПЛ. Второй Игнатенко, Шилов только третий, нам его "Зенит" пока мало показывает) 11.11.2025

Andrei Shulga Опять Зенит, админресурс работает? 11.11.2025

Vitaliy Kholkin По всей видимости, мне не удалось отчетливо передать иронию. Кавычек оказалось мало. 11.11.2025

Ryibolov О чём бы ты писал если бы не было Спартака? 11.11.2025

Vitaliy Kholkin Опять "ПроСпатаковский" СЭ, почему то подлизывается к руководству Зенита... Чудеса какие-то. А кто конкуренты? Владимир Игнатенко, возник на Трансфермаркете в августе этого года со 100 тысячами цены, сейчас уже 250 тысяч, выходит на поле почти в каждом матче. 4 гола забил, в среднем один гол за 66 минут. При этом играет на дефицитной позиции. Но ему уже 19 лет Дмитрй Пестряков за год подорожал на Трансфермаркете с 400 тыс. до полутора миллионов - при этом с лета по очень на 600 тысяч. Как и написанно в статье в прош8лом году, СЭ его перспективным не считал и в этом самым перспективным не считает. По игровому времени, голам тут все понятно - играет постоянно, заби вает отдает. А что Ваджим Шилов? Появился летом на Трансфермаркете сразу за 500 тысяч!!! и не на доллар за это время в цене не поднялся, что собственно соответствует его игровому времени и результативным действиям. Есть вопросы и к Семаку, но какие тут можно видеть, настолько уверенные перспективы - не ясно. 11.11.2025

hovawart645 Админресурс газовых в действии... 11.11.2025

99 Всё хорошо. Шилов 26 мая 2025 года дебютировал в профессиональном футболе. 11.11.2025

Ж и в о й Педро едва успел приехать в Россию и сразу двушку положил "Спартаку". Это уже готовый футболист был, его не нужно было обучать, воспитывать и т.д. 11.11.2025

Вашей мамы друг где-нить в Самаре в Крылышках заиграет... возможно... 11.11.2025

Пень Джаб.UA* Не играющий футболист - лучший Что происходит? 11.11.2025

Saypin Подлизнуть хозяину то надо. поэтому первый Шилов. 11.11.2025

Serge Pol Какая там одарённость?Бежит хорошо,техника почти нулевая.А на одной скорости далеко не уедешь. 11.11.2025

Evgeny Shel Ну так Козлову и Батракову уже по 20, а Шилову только 17-ть. 11.11.2025

Evgeny Shel Т.е. с 18-и летним Педро Семак захотел и смог, и он теперь один из лучших, если не лучший на дистанции в команде, а вот с Шиловым всё, играть не будет? Если есть талант и желание, то он будет играть, весь вопрос в том, сможет ли он пробиться через Глушенкова, Энрике и есть ещё Лусиано. 11.11.2025

Kirill Boglovsky Батраков и Козлов уже вовсю зажигают, а вот зажжет ли перспективный парень в "Зените" - крайне сомнительно. То ли дело в "Сочи" или "Оренбурге" ) 11.11.2025

Kirill Boglovsky Не как, а если, и это многое объясняет. 11.11.2025

Сергей Чернов Шилов, при Семаке играть не будет. Семак не хочет и не умеет работать с молдежью. 11.11.2025

Дикий Мяв Жалко Шилова. На его позиции Глушенков и Энрике. Печаль. 11.11.2025

Дикий Мяв Одареный. И в перспективе обгонит обоих, как только Семак даст играть. 11.11.2025