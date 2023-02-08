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Сегодня, 09:07

Рейтинг УЕФА: России не начислены баллы. Нарушено решение исполкома УЕФА

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Global Look Press
Фото Сайт УЕФА
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В таблице коэффициентов УЕФА, учитывающей результаты выступлений команд в еврокубках с сезона-2018/19 по сезон-2022/23, по непонятным причинам Россия переведена с 18-го места на 23-е.

За последние пять сезонов наши клубы суммарно набрали 26,215 балла и должны находиться в конце второго десятка. Но на сайте УЕФА почему-то учтены только результаты четырех сезонов — без последнего.

Таблица коэффициентов УЕФА. Фото Сайт УЕФА
Фото Сайт УЕФА

Между тем исполком УЕФА 2 мая 2022 года постановил, что России в сезоне-2022/23, несмотря на отстранение наших команд от еврокубков, будут начислены 4,333 балла. Это самый низкий из коэффициентов, набранных ими до этого в любом из последних пяти сезонов. Но сейчас вместо 4,333 стоит прочерк. И потому общее число баллов — 21,882. В результате наши клубы уже не на 18-й позиции, а на 23-й.

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