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Сегодня, 12:27

Режиссер фильма «Федя. народный футболист» Акелькин: «Будет здорово, если после просмотра кто-то попадет в сборную»

Константин Белов
Корреспондент
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Режиссер фильма «Федя. Народный футболист» Николай Акелькин поделился ожиданиями от влияния фильма на новое поколение.

«Когда вышел фильм «Легенда №17», то в нашей стране произошел бум хоккея, дети приходили в секции по этому виду спорта. Мы видели недавно новость, что интерес к футболу упал. Нам хочется, чтобы дети, которые посмотрели этот фильм, подчеркнули важные ценности — любовь и дружбу. А если после просмотра фильма дети пойдут в секции и кто-то попадет потом сборную, то будет очень здорово», — сказал Акелькин на пресс-конференции.

Картина о Черенкове выйдет в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Черенков скончался в 2014 году в возрасте 55 лет. Он является рекордсменом «Спартака» по матчам в составе красно-белых — 494.

Федор Черенков
Футбол
ФК Спартак (Москва)

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