Сегодня, 14:53
Режиссер Николай Акелькин рассказал подробности фильма про бывшего полузащитника «Спартака» Федора Черенкова.
«Невозможно снять хороший фильм, основываясь только на хронологии событий из жизни персонажа. Поэтому для нас самое главное — передать характер Федора Федоровича, уникальность его личности. Там будут и какие-то драматургические моменты, где мы размышляли в ключе: «А могло ли это быть?» Многие из тех, кто читал сценарий, обращали внимание на эти моменты и говорили: «А мы не знали, что так было!» Про один момент человек вообще сказал: «Да, я слышал эту историю, это было», хотя речь шла о художественном вымысле», — приводит «Спорт День за Днем» слова Акелькина.
Ранее сообщалось, что съемки фильма «Федя, народный футболист» начнутся в июле, а завершатся в сентябре.
Черенков скончался в 2014 году. Он является трехкратным чемпионом СССР, чемпионом России, а также бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года.