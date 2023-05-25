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Сегодня, 14:53

Акелькин — о фильме про Черенкова: «Невозможно снять хорошее кино, основываясь только на хронологии событий»

Алина Савинова
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Режиссер Николай Акелькин рассказал подробности фильма про бывшего полузащитника «Спартака» Федора Черенкова.

«Невозможно снять хороший фильм, основываясь только на хронологии событий из жизни персонажа. Поэтому для нас самое главное — передать характер Федора Федоровича, уникальность его личности. Там будут и какие-то драматургические моменты, где мы размышляли в ключе: «А могло ли это быть?» Многие из тех, кто читал сценарий, обращали внимание на эти моменты и говорили: «А мы не знали, что так было!» Про один момент человек вообще сказал: «Да, я слышал эту историю, это было», хотя речь шла о художественном вымысле», — приводит «Спорт День за Днем» слова Акелькина.

Ранее сообщалось, что съемки фильма «Федя, народный футболист» начнутся в июле, а завершатся в сентябре.

Черенков скончался в 2014 году. Он является трехкратным чемпионом СССР, чемпионом России, а также бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/rezhisser-filma-o-cherenkove-nevozmozhno-snyat-khoroshee-kino-osnovyvayas-tolko-na-khronologii-sobyt
Федор Черенков
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