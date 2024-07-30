Мирзов: «Ожидал иного результата в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в матче 2-го тура РПЛ.

«Ожидал несколько иного результата, если учесть, как мы играли в первом тайме. В первом тайме у нас были и моменты, и гол мы забили. Но в итоге после штрафного и такого гола эмоционально чуть упали», — цитирует Мирзова «РБ Спорт».

В следующем матче подмосковная команда примет «Оренбург» в 1-м туре группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России. «Спартак» в этом же турнире сыграет дома с московским «Динамо». Обе встречи состоятся 31 июля.