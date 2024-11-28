Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:41

РФС договорился с Федорищевым о совместной работе по делу о коррупции в российском футболе

Алина Савинова
Telegram Дзен

Руководство РФС в четверг, 28 ноября, провело рабочую встречу с главой Самарского региона Вячеславом Федорищевым, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в РФС.

Отмечается, что в ходе собрания стороны договорились о совместной работе по противодействию коррупции в российском футболе. Все необходимые для расследования материалы переданы правоохранительным органам.

Вячеслав Федорищев высказался на&nbsp;тему взяток судьям. Широкомасштабная акция или действия одиночки. Что стоит за громким заявлением губернатора Федорищева?

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.

Источник: РИА Новости
Футбол
РФС
Вячеслав Федорищев

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Эксперт назвал требующие подачи заявления выплаты и льготы для пенсионеров
Уехавшая из России фигуристка Куракова жалуется на угрозы в соцсетях
«Крылья» могут исключить из РПЛ, спонсоры грозят урезать контракты
Скворцова не исключила скорое признание молодыми людей до 60 лет
В ВТБ спрогнозировали рост ключевой ставки в декабре до рекордных 23%
Писательница Роулинг раскритиковала BBC из-за победительницы в номинации футболистка года
Материалы сюжета Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
Новый виток судейского скандала: Федорищев пошел в правоохранительные органы и «разочарован» клубами РПЛ
Голенков — о ситуации вокруг «Крыльев Советов»: «Переживаю за клуб»
Алаев — о словах Федорищева: «Есть два финала: либо взять свои слова обратно и извиниться, либо наказать виновных»
Алаев отметил, что после заявления Федорищева к матчу «Крыльев Советов» и «Зенита» будет дополнительное внимание
Алаев — о репутационных потерях: «Спонсоры начинают разговоры о том, чтобы пересмотреть условия контрактов»
Алаев: «Надеюсь, ни у кого из действующих лиц не будет главной целью какая-то пиар-акция»
Сегодня
Вчера
Неделя