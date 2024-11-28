РФС договорился с Федорищевым о совместной работе по делу о коррупции в российском футболе

Руководство РФС в четверг, 28 ноября, провело рабочую встречу с главой Самарского региона Вячеславом Федорищевым, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в РФС.

Отмечается, что в ходе собрания стороны договорились о совместной работе по противодействию коррупции в российском футболе. Все необходимые для расследования материалы переданы правоохранительным органам.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.