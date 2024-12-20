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Судейство

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РФС и РПЛ представят работу по совершенствованию судейства в начале 2025 года

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Исполком Российского футбольного союза на заседании в пятницу, 20 декабря, поручил администрации РФС и РПЛ продолжить совместную работу по совершенствованию организации спортивного судейства всероссийских соревнований по футболу.

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Как информирует пресс-служба премьер-лиги, результаты будут предоставлены на заседании Исполкома РФС в первом квартале 2025 года.

Ранее администрация РПЛ направляла в РФС собственный анализ результатов развития судейской системы и предложения по ее усовершенствованию, разработанные совместно с клубами лиги. Полный документ по ссылке доступен по ссылке на сайте РПЛ.

Источник: https://t.me/premierliga/28177
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