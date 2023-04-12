РФС исправил состав судейской бригады на матч «Торпедо» — «Спартак»

РФС на своем официальном сайте исправил состав судейской бригады на матч 23-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Спартак».

В первоначальном варианте в бригаде числились отец и сын — арбитр Кирилл Левников и инспектор Николай Левников. В РФС назвали назначение отца и сына Левниковых на один матч технической ошибкой.

В исправленном варианте оценивать работу судей в игре двух московских команд будет инспектор Сергей Мартынов, а Левников-старший будет работать на игре «Оренбург» — «Локомотив».