РФС может изменить дисциплинарный регламент после высказываний гендиректора «Оренбурга»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что расследование по делу спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева может привести к изменениям в дисциплинарном регламенте РФС.

Ранее Андреев позволил себе нецензурно высказаться в адрес арбитра, а также проявил агрессию и попытку физического воздействия в отношении судейской бригады матча 5-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург» (3:2). 19 августа стало известно, что действия сотрудника «Оренбурга» будут рассмотрены комитетом по этике РФС.

«Я обратился в комитет по этике, комитет разберется. Андреева пригласят на заседание. Но также возникает вопрос, как он оказался в той зоне, где не должен был быть? Возможно, это потребует дальнейшего совершенствования регламента, так как сейчас контрольно-дисциплинарный комитет не может рассматривать данный эпизод из-за того, что спортивный директор не включен в заявку на матч. Поэтому эпизод рассматривает комитет по этике», — цитирует Митрофанова ТАСС.

После 5 туров «Оренбург» набрал 5 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда сыграет на выезде с «Факелом» 24 августа в рамках 6-го тура чемпионата России..