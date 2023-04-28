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Сегодня, 17:03

РФС начал конкурс за право проведения Суперкубка России-2023

Руслан Минаев
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РФС направил письма в региональные органы исполнительной власти с предложением принять участие в конкурсе за право проведения Суперкубка России-2023.

Как сообщает пресс-служба союза, в новом сезоне место проведения матча будет определено по итогам заявочного конкурса.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что Суперкубок России пройдет 15 июля. По его словам, заявку на проведение матча подала Казань.

Суперкубок России проводится с 2003 года. В матче принимают участие чемпион России и обладатель кубка страны. Предыдущий матч проходил в Санкт-Петербурге, победу в нем одержал «Зенит», обыграв московский «Спартак» (4:0).

Источник: РФС
Футбол
РФС
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