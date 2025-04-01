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1 апреля, 13:08

РФС намерен добиваться возвращения России на 8-е место в рейтинге УЕФА

Камила Абдурахманова
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация планирует обсудить с УЕФА вопрос восстановления позиций российского футбола в европейских рейтингах.

«Все просто: это предположение строится на рейтинге, который начисляется за последние пять лет. Так как мы не играем в турнирах, он не растет и мы падаем в клубном рейтинге. В том числе поэтому мы проводим товарищеские игры сборной — чтобы сильно не упасть в рейтинге ФИФА.

Мы с УЕФА точно будем обсуждать, чтобы нас вернули на исходный клубный рейтинг, который был до отстранения. Насколько это будет возможно осуществить, на сегодняшний день мы не можем предположить. Но это один из вопросов, как и замороженные выплаты нашим клубам, часть из которых находятся под санкциями. Мы хотим вернуться на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА и будем поднимать этот вопрос», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Российские клубы, включая сборные, не принимают участия в турнирах УЕФА и ФИФА с 2022 года.

Источник: «РБ Спорт»
30
РФС
Максим Митрофанов
УЕФА
ФИФА
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