Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:15

РФС намерен обсудить с УЕФА вопрос восстановления позиций в рейтинге

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Дом футбола РФС.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о клубном рейтинге УЕФА.

«Этот вопрос надо рассматривать, когда будет непосредственно обсуждаться детальное возвращение. Дальше наша позиция будет заключаться в том, чтобы нас восстановили в рейтинге. Мы не по своей воле не участвуем [в международных турнирах]. Когда это решение принимали, нашу позицию не спрашивали. Поэтому это несправедливо по отношению к клубам и игрокам, которые продолжают работать, играть, готовы участвовать в соревнованиях. Мы не пойдем в конкретику, пока нет решения по дате или условиям гипотетического возвращения», — сказал Митрофанов «СЭ».

На данный момент Россия занимает 22-е место в рейтинге ассоциаций УЕФА.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Валерий Карпин. «Карпин — один из идеологов развития нашего футбола». Митрофанов — о соперниках сборной и лимите на легионеров

Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
19
Обсудить
Читайте также
День фотографа отметят в России 12 июля
Ушел из жизни тренер Андрей Тарасенко
С Днем Петра и Павла: открытки, картинки, поздравления
Безумное побоище футболистов с болельщиками. Что случилось в матче Кубка Америки-2024 Уругвай – Колумбия
Орбан обсудил с Трампом вопросы установления мира на Украине
Захарова после ошибки Байдена в шутку назвала его пророссийским кандидатом
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
«Карпин — один из идеологов развития нашего футбола». Митрофанов — о соперниках сборной и лимите на легионеров
Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян и белорусов
Кто из россиян выступит, кто отказался и не получил допуск: состав России на Олимпиаду-2024
Овечкин: «Сборная России сделала бы пару сюрпризиков на Евро-2024»
Бадаев — о решении борца Мамедова принять приглашение МОК: «Совесть будет мучить»
«Олимпиада интересует меня до момента, пока не начинают отстранять страны». Легендарный француз поддержал Россию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Угальде — о новом сезоне: «Конечно, я хочу забивать. Постараемся завоевать титул»

РФС не обсуждает вопрос ужесточения лимита на легионеров