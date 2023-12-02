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Судейство

Сегодня, 22:40

РФС не намерен проводить проверку в отношении Турбина

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Евгений Турбин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной проверке Евгения Турбина после матча 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом» (1:0).

Журналист Иван Карпов сообщал, что накануне встречи Турбина подозревали в получении взятки.

— Будет ли какая-то проверка, учитывая, что есть такая информация?

— Это не информация. Информация — это, когда есть конкретное лицо, которое говорит, что он знает. Почему я посчитал, что это ситуация выдуманная, потому что нет конкретного лица, который бы что-то утверждал. Проанализируйте эту информацию критически. Кто-то как будто бы узнал, что кто-то где-то получил какие-то деньги в конкретной сумме, но при этом букмекеры не закрыли линию, не обратились в полицию с заявлением, чтобы раскрутить по-настоящему эту историю. Если действительно были подозрительные ставки, то легко можно посмотреть, что за люди их совершали, есть их счета, телефоны... .

— Вы не видите оснований для проверки Турбина?

— А зачем? Меня больше интересуют люди, которые распространяют эту информацию. Если есть странные ставки, пусть букмекеры расскажут о них. Тогда мы будем что-то расследовать. Но я абсолютно уверен, что ни один букмекер не сообщит о странных ставках. Потому что если бы они были, то букмекеры просто закрыли бы линию. Либо они сообщили нам. Я связывался с Департаментом защиты игры РФС, к нам таких сообщений не поступало. Это яркий вброс, за которым не последовало вообще ни одного юридического шага. Букмекеры отвечают за это деньгами. Если бы эта информация имела какое-то подтверждение, они бы официально обратились в РФС.

РФС
Евгений Турбин
Павел Каманцев
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