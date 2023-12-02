РФС не получал информации о подозрительных ставках на матч «Пари НН» — «Урал»

В РФС прокомментировали «СЭ» информацию о подозрительных ставках на матч 17-го тура РПЛ «Пари НН» — «Урал».

«РФС на системной основе взаимодействует с букмекерскими компаниями в целях защиты честной игры. На текущий момент мы не получали информацию о подозрительных ставках и иной информации от букмекеров относительно матча «Пари НН» — «Урал», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Матч «Пари НН» — «Урал» пройдет 2 декабря на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 19.30 по московскому времени.