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Сегодня, 13:22

РФС не получал обращение по скандальным словам Карпина в адрес Талалаева

Константин Белов
Корреспондент
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Председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что не получал обращений в связи с высказываниями главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в адрес возглавляющего «Химки» Андрея Талалаева.

«Мы не получали обращений по словам Карпина. На данный момент этого вопроса нет в повестке», — сказал Стукалов «СЭ».

На 90-й минуте матча 23-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Химками» (0:0) Талалаев получил красную карточку за то, что бросил бутылку с водой на поле. Комментируя решение арбитра, специалист заявил: «Мы не растим Комличенко, а говорим правду в лицо».

После этого заявления Карпин сказал: «Пускай про игроков «Ростова» забудет и рот не открывает».

Андрей Талалаев
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
ФК Химки
Алексей Стукалов
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