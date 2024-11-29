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Судейство

Сегодня, 17:35

РФС не получал запросов от правоохранительных органов по ситуации в «Крыльях»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация не получала запросов от правоохранительных органов по ситуации в «Крыльях Советов».

— Эту ситуацию глава РПЛ Александр Алаев назвал главным ударом для руководителя РПЛ. Насколько это может повлиять на репутацию, с вашей точки зрения?

— Неприятная ситуация это мягко сказано. Это скандал, который получил публичное широкое освещение. Согласен с оценкой Алаева.

— Поступали ли в РФС запросы от правоохранительных органов?

— На данный момент никаких обращений от них нет.

— Вы сказали, что в октябре знали о ситуации. Могли бы связаться с губернатором раньше?

— Мы сразу начали проверку со своей стороны. Решение о публичном заявлении принял губернатор.

26 ноября глава Самарского региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.

РПЛ
РФС
Александр Дюков
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