РФС обсуждает интеграцию офсайдных линий в систему трансляций и сроки начала их использования в России

В службе коммуникаций РФС сообщили «СЭ», что китайская компания Rigour Tech, которая предоставит организации систему для демонстрации офсайдных линий, завершила сертификацию в ФИФА.

«К нам поступила информация о том, что Rigour Tech получила сертификат ФИФА. В настоящее время мы на связи с коллегами, обсуждаем план интеграции линий в систему трансляций и сроки начала их использования в России», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Сезон-2022/23 чемпионата России прошел без демонстрации офсайдных линий. Ранее технологию предоставляла британская компания Hawk-Eye Innovations, но соглашение с ней завершилось летом прошлого года.

12 июля сообщалось, что РФС ожидает выдачу лицензионного соглашения провайдеру офсайдных линий от ФИФА.