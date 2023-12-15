РФС объявил о проведении исполкома 20 декабря

Исполком Российского футбольного союза пройдет в среду, 20 декабря, информирует пресс-служба организации.

На совещании будут обсуждаться вопроси концепции проведения международных соревнований в пляжном футболе, а также утверждение дорожной карты по реализации программы развития любительского футбола 11х11 (III и IV дивизионы).

Кроме того, будут затронуты вопросы о программе оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2024 год, а также утверждение годовой сметы (бюджета) РФС на 2024 год и прогноза годовой сметы (бюджета) РФС на 2025 год.

Местом проведения заседания станет Дом футбола. Начало — в 12.00 мск.