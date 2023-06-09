РФС объявил о проведении матча легенд «Зенит» — сборная России

15 июня состоится ретро-матч между легендами «Зенита» и сборной России.

Матч пройдет на «Газпром Арене». Встреча приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на ЕВРО-2008.

Сборная России:

Роман Адамов, Евгений Алдонин, Дмитрий Аленичев, Ринат Билялетдинов, Владимир Быстров, Владимир Габулов, Юрий Жирков, Олег Иванов, Андрей Каряка, Дмитрий Кириченко, Денис Колодин, Роман Павлюченко, Александр Саенко, Игорь Семшов, Егор Титов, Роман Шишкин, Ренат Янбаев.

Тренеры: Игорь Корнеев, Александр Бородюк

«Зенит»:

Александр Анюков, Андрей Аршавин, Милан Вьештица, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Алексей Игонин, Александр Кержаков, Вячеслав Малафеев, Павел Погребняк, Владислав Радимов, Анатолий Тимощук, Виктор Файзулин, Роман Широков, Фатих Текке, Александр Горшков, Александр Бухаров.

Тренеры: Михаил Бирюков, Анатолий Давыдов